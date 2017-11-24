Американские "растения-шпионы" являются безумной идеей, считает эксперт

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Американские разработки по созданию "растений-датчиков" имеют большие перспективы в отдаленном будущем, однако сегодня не могут восприниматься иначе как безумная идея, поскольку в мире не существует технологий, которые позволили бы им передавать получаемые данные, рассказал РИА Новости в пятницу член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский.

Так он прокомментировал информацию о том, что Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) минобороны США планирует использовать генетически модифицированные организмы (ГМО) в качестве разведки следующего поколения. В планы военных входит создание новых "растений-датчиков", которые бы специфическим образом реагировали на изменение окружающих условий.

"Перспективность этого направления — в дешевизне получения таких средств и отсутствии необходимости как-то поддерживать эти "комплексы": как известно, растения сами питают себя посредством фотосинтеза. К тому же их невозможно засечь никакими из сегодня существующих средств разведки. Оно перспективно, но достаточно безумно на сегодняшний день. Пока не решены фундаментальные проблемы, о каких-то сроках его реализации говорить не приходится", — сказал Мураховский.

По словам эксперта, основной проблемой при создании "умных" растений, над которыми DARPA работает уже примерно три года в рамках стратегии "третьего технологического сдвига", и применении их в разведке является отсутствие у живых организмов каких-либо средств передачи данных, что делает эти "датчики" бесполезными.

"Грубо говоря, пролетает самолет-кукурузник, сеет эти растения, а они начинают фиксировать данные. Все упирается в передачу информации: у них же нет радиомодуля или тем более спутниковой связи. Американские специалисты выступали с разными предложениями, чтобы преодолеть эту проблему, некоторые из них были просто безумными, например, чтобы они при обнаружении цели резко меняли свой цвет, а потом уже эти объекты фиксироваться беспилотником", — рассказал собеседник агентства.