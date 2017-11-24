США планируют создать "растения-шпионы" с помощью генной инженерии

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Пентагон планирует создать генно-модифицированные растения для сбора разведданных о потенциальных угрозах. Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) минобороны США опубликовало информацию о соответствующем мероприятии для заинтересованных партнеров на одном из сайтов о тендерах и проектах американского правительства для бизнеса.

"Целью программы является контроль и управление физиологией растения для выявления химических, биологических, радиологических и/или ядерных угроз, а также электромагнитных сигналов", — говорится в описании программы Продвинутые технологии для растений (Advanced Plant Technologies, APT).

По замыслу авторов инициативы, в рамках программы должны быть разработаны "растения-сенсоры", чувствительные к определенным раздражителям. Растения также должны будут транслировать полученные сигналы в виде заметных на расстоянии внешних проявлений.

Разработчикам также предстоит создать ГМО с высокой выживаемостью, чтобы растения могли прожить в течение нескольких месяцев или лет в естественной среде.

DARPA видит в программе большой потенциал, так как растения легко размещать, они могут сами обеспечивать себя энергией и широко распространены в окружающей среде.

Для придания растениям необходимых качеств планируется использовать точные средства редактирования генома. Ведомство планирует привлечь к проекту команды в составе специалистов разных направлений: экспертов по физиологии растений, редактированию генома, биохимии, моделированию, фенотипированию, дистанционным измерениям и экологии растений.

Заинтересованным организациям предлагается представить собственные варианты пригодных для использования растений и соответствующих типов угроз, которые они смогут выявлять. Встреча и вебинар с потенциальными партнерами состоится 12 декабря.