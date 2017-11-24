В Турции пообещали хранить память о погибшем российском после Карлове

АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Турция стремится сохранить и увековечить память о после РФ в Анкаре Андрее Карлове, погибшем в результате покушения в декабре прошлого года, заявил министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш.

"Шаги по сохранению памяти об Андрее Карлове, который приложил большие усилия для укрепления российско-турецкой дружбы, создание фондов и проведение мероприятий в память о погибшем дипломате очень важны с точки зрения формирования у будущих поколений правильного восприятия российско-турецкой дружбы", — сказал Куртулмуш на встрече с представителями Ассоциации российских и турецких предпринимателей, его цитирует агентство Anadolu

Он отметил, что Анкара делает все возможное для активизации отношений Турции и России, вывода двусторонних отношений в сфере туризма на качественно новый уровень.

"Могу сказать, что кризис в отношениях Турции и России остался позади. А оставшиеся проблемы, которые являются следствием кризиса между двумя странами, будут решены благодаря контактам президентов Турции и России", — сказал Куртулмуш.

Российский посол в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован местными силами безопасности.