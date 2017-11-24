В Таджикистане задержали группу наркоторговцев во главе с сотрудником МВД

ДУШАНБЕ, 24 ноя – РИА Новости, Лидия Исамова. Правоохранители Таджикистана задержали с крупной партией наркотиков преступную группу, которую возглавлял сотрудник МВД, сообщили РИА Новости в управлении Агентства по борьбе с коррупцией и финконтролю Согдийской области.

"Спецоперация по выявлению преступной группировки продолжалась в несколько этапов, шла разработка наркодельцов, во главе группы был старший оперуполномоченный следственного отдела Управления МВД по Согдийской области Руслан Шарипов", — сказали в антикоррупционном ведомстве.

По словам представителя Агентства, было задержано пять человек по подозрению в организации преступной группировки. При задержании было изъято более 82 килограммов опия и гашиша.

В отношении членов группировки возбуждено уголовное дело по статье "приобретение и сбыт наркотиков в особо крупных размерах".