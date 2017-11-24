Теракт на севере Синая был совершен в суфийской мечети, сообщили СМИ

КАИР, 24 ноя — РИА Новости. Взрыв, прогремевший в пятницу на севере Синая, был совершен в суфийской мечети, сообщило египетское государственное телевидение.

Ранее исламские экстремисты в Египте, как правило, совершали нападения на военных и полицейских, а также египетских христиан.

Ранее сообщалось, что террористы во время пятничной молитвы ворвались в мечеть в районе эр-Роуда к западу от города эль-Ариш на севере Синайского полуострова, привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших их мечети людей. Есть информация, что террористы обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва.

По официальным данным, погибли 54 и пострадали 75 человек. Сообщалось, что в числе пострадавших много детей.

Президент Египта экстренно собрал на совещание профильных министров для оценки ситуации. Силы безопасности оцепили район взрыва и прочесывают окрестности в поисках преступников.

Суфизм — течение в исламе, проповедующее аскетизм и повышенную духовность.