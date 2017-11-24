В ДНР за неделю из-за боевых действий погибли два человека

ДОНЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Два человека погибли, восемь получили ранения в результате боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 17 по 23 ноября на территории Донецкой народной республики в результате вооруженной агрессии со стороны Украины ранения получили восемь человек, семь из которых военнослужащие. За этот же период погибли два военнослужащих республики", — сказал представитель ведомства.

В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года на территории ДНР в результате боевых действий погибли 253 человека, в том числе двое детей, ранения получили 550 человек, среди которых 14 детей. С начала конфликта погибли 4,542 тысячи человек, в том числе 76 детей.