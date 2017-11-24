Комитет в защиту Младича назвал приговор МТБЮ политикой двойных стандартов

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Приговор Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) по делу бывшего командующего армии боснийских сербов генерала Ратко Младича является продолжением политики двойных стандартов, это решение является несправедливым, необоснованным и предвзятым, говорится в заявлении российского общественного комитета в защиту Младича.

Гаагский трибунал (МТБЮ, Международный трибунал по бывшей Югославии) в среду признал Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению. Сын генерала Дарко Младич заявил, что защита подаст апелляцию на приговор МТБЮ.

"Комитет считает это решение несправедливым, необоснованным и предвзятым", — говорится в заявлении комитета. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.

В комитете подчеркивают, что Россия в лице МИД РФ неоднократно отмечала существенную политизированность МТБЮ. "На протяжении всех лет своей деятельности трибунал давал однобокую антисербскую трактовку многим событиям, происходившим на территории бывшей Югославии в 90-е годы прошлого века. МТБЮ постоянно предпринимал попытки возложить вину за те или иные преступления только на сербский народ, на его военное и политическое руководство", — отмечают в комитете по защите Младича.

В заявлении говорится, что несмотря на ухудшающееся состояние здоровья генерала Младича несколько месяцев назад трибунал отказал временно отпустить его на лечение в Россию по соображениям гуманности, под гарантию правительства РФ. "Это еще одно свидетельство тенденциозности МТБЮ, его пренебрежение к правам человека", — говорится в заявлении.

"Комитет оценивает решение трибунала по делу генерала Младича как продолжение им политики двойных стандартов, как предвзятое, негативное отношение к сербским офицерам и генералам. Трибунал не оправдал своего предназначения, не стал эффективным инструментом международной уголовной юстиции", — говорится в документе.

Комитет выражает особую поддержку генералу Младичу, отмечает его стойкость и мужество и заявляет, что продолжит свою борьбу за героя, который самоотверженно защищал свой народ, всегда уважал и почитал Россию, отмечается в заявлении.

"Такие герои не нужны Западу, поэтому их цель всех сербов упрятать в застенок и не оставить следа от сербского патриотизма. Но такие патриоты нужны России, где каждый человек знает о генерале как о бесстрашном полководце, на которого должны равняться все честные люди", — говорится в заявлении.