Комитет в защиту Младича назвал приговор МТБЮ политикой двойных стандартов

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Приговор Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) по делу бывшего командующего армии боснийских сербов генерала Ратко Младича является продолжением политики двойных стандартов, это решение является несправедливым, необоснованным и предвзятым, говорится в заявлении российского общественного комитета в защиту Младича.
"Комитет считает это решение несправедливым, необоснованным и предвзятым", — говорится в заявлении комитета. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
В комитете подчеркивают, что Россия в лице МИД РФ неоднократно отмечала существенную политизированность МТБЮ. "На протяжении всех лет своей деятельности трибунал давал однобокую антисербскую трактовку многим событиям, происходившим на территории бывшей Югославии в 90-е годы прошлого века. МТБЮ постоянно предпринимал попытки возложить вину за те или иные преступления только на сербский народ, на его военное и политическое руководство", — отмечают в комитете по защите Младича.
"Комитет оценивает решение трибунала по делу генерала Младича как продолжение им политики двойных стандартов, как предвзятое, негативное отношение к сербским офицерам и генералам. Трибунал не оправдал своего предназначения, не стал эффективным инструментом международной уголовной юстиции", — говорится в документе.
Комитет выражает особую поддержку генералу Младичу, отмечает его стойкость и мужество и заявляет, что продолжит свою борьбу за героя, который самоотверженно защищал свой народ, всегда уважал и почитал Россию, отмечается в заявлении.
"Такие герои не нужны Западу, поэтому их цель всех сербов упрятать в застенок и не оставить следа от сербского патриотизма. Но такие патриоты нужны России, где каждый человек знает о генерале как о бесстрашном полководце, на которого должны равняться все честные люди", — говорится в заявлении.