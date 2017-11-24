Немецкие социал-демократы готовы к переговорам о правящей коалиции

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии заявила о готовности к переговорам с целью разрешить правительственный кризис в Германии, начавшийся после провала предварительных переговоров о формировании правящей коалиции, сообщил таблоид Bild со ссылкой на генерального секретаря СДПГ Хубертуса Хайля.

"СДПГ твердо убеждена, что необходимо вести переговоры. СДПГ не будет устраняться от этих переговоров", — заявил Хайль.

По словам Хайля, сейчас СДПГ ожидает встречи президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера с председателями фракций бундестага на следующей неделе и дальнейших действий, которые предложит Штайнмайер.

Ранее президент ФРГ призвал все партии проявить политическую ответственность и договориться о формировании правительства по итогам выборов 24 сентября. С этой целью Штайнмайер проводит на этой неделе встречи с лидерами партий, которые теоретически могут войти в новый кабинет. В случае если договоренности не будут достигнуты, Германию ждут новые выборы либо формирование правительства меньшинства. Ряд политических лидеров, включая представителя самой крупной фракции бундестага ХДС/ХСС и действующего канцлера Ангелу Меркель, уже высказались против такой конфигурации нового правительства. Штайнмайер заявил, что собирается также встретиться с президентами бундестага и бундесрата, а также с главой Конституционного суда и экспертами в области конституционного права.

В ночь на понедельник Свободная демократическая партия вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка"). "Ямайка" в случае успеха переговоров располагала бы 393 из 709 мандатов в бундестаге (55%), но после выхода либералов оставшиеся участники переговоров располагают лишь 44% мандатов, не получая большинства. СДПГ ранее исключила возможность своего участия в "большой коалиции" с ХДС/ХСС — еще одном варианте, который позволил бы создать правительство большинства (399 кресел, или 56%).