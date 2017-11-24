На церемонию инаугурации президента Зимбабве уже собираются зрители

ХАРАРЕ, 24 ноя — РИА Новости. Граждане Зимбабве приходят на "Национальный спортивный стадион" в столице страны Хараре, на котором вскоре состоится инаугурация нового президента Эммерсона Мнангагвы.

На поле стадиона выставлен почетный караул, а также три орудия и сцена. Ведущий мероприятия разогревает публику перед прибытием будущего президента.

На прошлой неделе военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе. Президент в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии призвали Мугабе покинуть пост президента страны и лидера партии. Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, предложенный правящей партией "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) на пост президента, будет занимать президентский пост до следующих выборов в августе 2018 года.