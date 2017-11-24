Эрдоган допустил диалог с Асадом по вопросу сирийских курдов

АНКАРА, 24 ноя — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может в будущем обсудить с Дамаском борьбу с силами самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара причисляет к террористам. Его цитирует газета Hurriyet.

"Что бы ни случилось завтра, все зависит от обстоятельств. <…> Двери политики всегда открыты до последнего момента", — заявил Эрдоган турецким журналистам по итогам саммита в Сочи.

Он добавил, что Турция пока не инициировала какие-либо контакты с сирийским лидером Башаром Асадом, в том числе через посредников. По его словам, Владимир Путин понимает чувствительность Анкары по этому вопросу. "Он отметил, что Асад не хочет участия YPG в переговорах. Это неудивительно", — констатировал турецкий лидер.

Эрдоган вновь осудил Соединенные Штаты за наращивание военного присутствия в Сирии. Вашингтон, считает он, помогает YPG "не только оружием, но и персоналом".

"Каковы их (США) планы? Что они хотят сделать? Давайте послушаем их", — сказал президент. Турецкий лидер выразил желание в ближайшее время поговорить по этому поводу с американским коллегой Дональдом Трампом.

По словам Эрдогана, на саммите в Сочи обсуждался Конгресс национального диалога в Сирии. Он рассказал, что Россия, Иран и Турция решат, кто примет участие в мероприятии. "Мы прогнозируем, что все группы в Сирии будут приглашены", — отметил президент. При этом Эрдоган напомнил о жесткой позиции Турции по "террористическим организациям, таким как YPG и PYD" (сирийская курдская партия "Демократический союз").

Президент Турции также назвал цели конгресса: разработка новой конституции и проведение справедливых и прозрачных выборов под наблюдением ООН.

В среду лидеры России, Ирана и Турции по итогам саммита в Сочи заявили о продолжении сотрудничества ради разгрома террористов и поддержке широкого межсирийского диалога.

Эрдоган считает, что такие трехсторонние встречи на высшем уровне могут состояться в будущем в Турции или Иране.