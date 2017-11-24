Новый президент Киргизии пообещал бороться с коррупцией

БИШКЕК, 24 ноя – РИА Новости. Вступивший в должность пятый президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков считает, что наиболее приоритетным направлением в его работе на посту главы государства должна стать борьба с коррупцией.

Жээнбеков, избранный в ходе всенародных выборов 15 октября, принес присягу и официально вступил в должность главы государства в пятницу.

"Самым приоритетным направлением работы во время моего президентства будет борьба с коррупцией среди чиновников. Главная суть этой борьбы – все будут равны перед законом. У нас нет и не будет неприкасаемых. Страна не может развиваться, пока власть не будет прозрачной", — заявил Жээнбеков во время церемонии инаугурации.

По его словам, "беспощадная борьба с коррупцией", начатая при экс-президенте Алмазбеке Атамбаеве, создала условия для очищения общества. "Народ с большим доверием начал относиться к власти, потому что рано или поздно, но "вор будет сидеть в тюрьме". Я как президент буду ставить жесткие требования ко всем ветвям власти", — заверил Жээнбеков.