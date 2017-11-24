Президент Чехии прилетел в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан прилетел в Екатеринбург, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По данным ведомства, глава Чехии примет участие в Российско-чешском деловом форуме, который состоится в столице Среднего Урала 24 ноября.

"Губернатор Евгений Куйвашев 23 ноября встретил в международном аэропорту Кольцово президента Чешской Республики Милоша Земана, прибывшего с рабочим визитом в Свердловскую область. Вместе с главой государства в Екатеринбург прибыла его супруга Ивана Земанова. "Я обещал — я прилетел", — сказал господин Земан, приветствуя Евгения Куйвашева", — уточняет департамент.

По информации департамента, в программе Земана также значится посещение "Уральского завода гражданской авиации". Кроме того, ожидается, что ему будет присвоено звание Почетного доктора Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина.