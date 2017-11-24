В Аргентине родственники подводников винят в случившемся ВМС страны

МАР-ДЕЛЬ-ПЛАТА, 24 ноя — РИА Новости. Командование ВМС Аргентины должно понести ответственность за исчезновение подводной лодки, заявили РИА Новости родственники членов экипажа субмарины, судьба которой по-прежнему остается неизвестной.

Подводная лодка "Сан-Хуан" аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа, она располагала запасом кислорода на шесть дней.

Клаудио Родригес, брат помощника моториста на субмарине, и другие родные и близкие подводников в четверг собрались на базе ВМС в городе Мар-дель-Плата, чтобы узнать последние новости о поисковой операции.

"Я так сказал адмиралу: если это их вина в том, что произошло с моим братом, который сейчас является национальным героем, и другими ребятами, мы ожидаем, что они заплатят за это — все командиры", — заявил он.

Ранее аргентинский подводник с 35-летним стажем службы в ВМС заявил РИА Новости, что причиной аварии и последующего исчезновения субмарины "Сан Хуан" мог стать некачественный ремонт. По его словам, после выхода подлодки из ремонта в 2014 году на ней постоянно происходили неполадки.

ВМС Аргентины сообщили, что располагают информацией об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением подлодки. Именно там преимущественно идут сейчас поисковые работы, однако и в других зонах южной Атлантики они также продолжаются. Помощь в поиске субмарины предложил аргентинскому руководству президент России Владимир Путин.

Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.