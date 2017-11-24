В Аргентине родственники подводников винят в случившемся ВМС страны

МАР-ДЕЛЬ-ПЛАТА, 24 ноя — РИА Новости. Командование ВМС Аргентины должно понести ответственность за исчезновение подводной лодки, заявили РИА Новости родственники членов экипажа субмарины, судьба которой по-прежнему остается неизвестной.
Клаудио Родригес, брат помощника моториста на субмарине, и другие родные и близкие подводников в четверг собрались на базе ВМС в городе Мар-дель-Плата, чтобы узнать последние новости о поисковой операции.
"Я так сказал адмиралу: если это их вина в том, что произошло с моим братом, который сейчас является национальным героем, и другими ребятами, мы ожидаем, что они заплатят за это — все командиры", — заявил он.
Ранее аргентинский подводник с 35-летним стажем службы в ВМС заявил РИА Новости, что причиной аварии и последующего исчезновения субмарины "Сан Хуан" мог стать некачественный ремонт. По его словам, после выхода подлодки из ремонта в 2014 году на ней постоянно происходили неполадки.