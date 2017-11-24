В ВМС Аргентины оценили предложенную Россией помощь в поисках подлодки

КИТО, 24 ноя — РИА Новости. Спасательная экспедиция, направленная Россией для поисков пропавшей аргентинской субмарины, имеет очень большое значение в связи с техническим потенциалом и опытом, которым обладает российская сторона, заявил РИА Новости Гильермо Донозо, командующий эскадроном подводных лодок ВМС Эквадора.

Подводная лодка "Сан-Хуан" аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа, она располагала запасом кислорода на шесть дней.

"Россия является государством, которое, как исторически сложилось, построило большое количество подводных лодок и обладает большим опытом в этой области", — сказал эквадорский моряк.

Он отметил, что даже при экономии кислорода экипажу подлодки его не хватит больше чем на девять дней.

"С учетом этого, если власти РФ посылают (на поиски) судно, подводную лодку или другие технические средства, это будет огромной помощью", — добавил собеседник агентства.

Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.