В Афганистане подсчитали число боевиков ИГ* в стране

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Общая численность боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Афганистане составляет примерно 3-4 тысячи человек, заявил журналистам советник президента страны по нацбезопасности Мохаммад Атмар.

"Мы оцениваем их численность примерно в 3-4 тысячи человек. Это прежде всего наемники и преступники из Пакистана, есть также афганцы, но в основном ИГ* в Афганистане состоит из представителей "Исламского движения Узбекистана", которое заявило о своей верности ИГ*", — сказал Атмар.

"Общее число иностранных боевиков в Афганистане мы оцениваем примерно в 10 тысяч человек. Но как я сказал вчера господину (секретарю Совбеза РФ Николаю) Патрушеву, ИГ* — это не та угроза, которую мы не смогли бы победить общими усилиями. Сейчас террористы пользуются недостатком сотрудничества между ведущими игроками в регионе", — подчеркнул он.

*Террористическая организация, запрещенная в России