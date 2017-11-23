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Керимова отпустили под залог в пять миллионов евро

Сюжет:
Задержание Сулеймана Керимова во Франции (45)
12:4123.11.2017
0586340
© AFP 2017 / Yann CoatsaliouФранцузская полиция сопровождает сенатора Сулеймана Керимова в здание суда Ниццы. 22 ноября 2017 годаФранцузская полиция сопровождает сенатора Сулеймана Керимова в здание суда Ниццы. 22 ноября 2017 года
© AFP 2017 / Yann Coatsaliou

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Задержанному во Франции российскому сенатору Сулейману Керимову предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Ему назначили залог в пять миллионов евро и запретили покидать страну.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Матвиенко: надо понять, не является ли задержание Керимова началом "охоты"
Об этом сообщил РИА Новости прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

Также сенатора обязали сдать паспорт, несколько раз в неделю приходить в полицию и не контактировать с некоторыми лицами.

В соответствии с французским законодательством, уклонение от уплаты налогов и отмывание средств (blanchiment de fraude fiscale) грозит пятью годами тюремного заключения и штрафом до 500 тысяч евро, при наличии отягчающих обстоятельств — до десяти лет заключения и штрафом до миллиона евро, а также конфискацией имущества.

Адвокат Керимова Никита Сычев отказался комментировать решение суда.

"Я устал. Я не спал два дня. Я хочу спать", — сказал юрист. Он также не озвучил, какие меры примут в дальнейшем.

После этого адвокат и сопровождавшие его люди заблокировали перед журналистами вход на общественную парковку у дворца правосудия Ниццы.

Спустя несколько минут парковку с интервалом в несколько минут покинули два чёрных автомобиля. Пассажир первого, сидевший на переднем кресле, был накрыт пиджаком. Однако Керимов находился в другой машине. Он сел на заднее сиденье черного Mercedes и уехал от суда, не дав никаких комментариев журналистам.

Новые задержания

Помимо сенатора Керимова французская полиция задержала еще четырех человек, пишет газета Le Figaro со ссылкой на собственный источник.

Сулейман Керимов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Разъяснить ситуацию": МИД направил Франции ноту из-за задержания Керимова
Сообщается, что речь идет о людях, работавших с политиком на принадлежащих ему объектах недвижимости в Ницце.

Газета также пишет, что Керимов проходит по делу об отмывании денег, полученных с помощью налогового мошенничества, совершенного организованной группой. Речь идет о нескольких десятках миллионов евро.

Максимально активная защита

В Совете Федерации проанализируют решение французского суда в отношении сенатора Сулеймана Керимова.

Глава международного комитета верхней палаты парламента Константин Косачев заявил, что права и интересы Керимова будут защищать "в полном объеме и максимально активно".

"Совфед будет вести в этом направлении собственную работу, а также ожидать соответствующих выводов и рекомендаций от Минюста и МИД России", — добавил он.

Действия должны быть юридически выверенными, целенаправленными и скоординированными, отметил Косачев.

Кроме того, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что инцидент с предпринимателем является "некрасивым шагом".

"Дело в том, что даже если они (французы) его остановили не с дипломатическим, а общегражданским паспортом, они все равно прекрасно знали, что это сенатор, обладающий дипломатической неприкосновенностью", — заявил он.

По его словам, так нельзя поступать по отношению к сенатору такой страны, как Россия.

Джабаров также отметил, что если у французских властей были претензии к Керимову, они должны были подать соответствующие обращения по официальным каналам связи.

Сулейман Керимов. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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А ведь Путин предупреждал. К судьбе российского миллиардера во Франции
Как ранее рассказал источник в СФ, Керимов выехал во Францию без дипломатического паспорта, который хранится в спецотделе Совфеда и выдается парламентариям только в случае командировки.

Накануне МИД проинформировал французских коллег о том, что у российского сенатора есть документ, который гарантирует ему иммунитет.

Во французском правительстве ситуацию комментировать отказались. По словам официального представителя кабмина Кристофа Кастанера, речь идет об уголовном расследовании, информации по которой у него нет.

Полиция закон не нарушала

В свою очередь, президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин заявил, что полиция Ниццы не нарушала международное право, задержав Керимова, если это была его частная поездка во Францию.

Он отметил, что есть несколько конвенций, которые регулируют дипломатический иммунитет, в частности, Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года, Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года, Конвенция о специальных миссиях 1969 года и ряд других конвенций.

"Все приложения всех конвенций применяются к официальным должностным лицам, которые выполняют официальные обязанности", — пояснил эксперт.

По его словам, что касается частных поездок, то в них любой человек, будь то дипломат, государственный деятель, является частным лицом, поэтому к нему могут предъявить требования, как к обычному гражданину, вне зависимости от наличия дипломатического паспорта.

Член Совета Федерации РФ Сулейман Керимов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Задержанный Керимов находился во Франции без диппаспорта, сообщил источник
"Дипломатический паспорт — это подтверждение его статуса внутри государства, но ни в коем случае не значит, что он признан таковым в другом государстве", — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что подобные случаи уже происходили ранее, в частности, в 1990-х и 2000-х годах.

"Были случаи в практике США и Мексики, когда даже губернаторов или депутатов арестовывали, привлекали к суду, поскольку те были на территории другого государства, приехали как частные лица, в туристическую поездку и так далее", — рассказал собеседник агентства. По его мнению, с точки зрения международного права, действия французской полиции ничего не нарушают.

При этом он также сказал, что Россия, бесспорно, предоставит дипломатическую защиту Керимову.

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