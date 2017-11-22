В КПРФ назвали "жестом солидарности" галстук Младича с символикой партии

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников назвал жестом солидарности красный галстук с символикой партии, в котором сербский генерал Ратко Младич в среду явился на заседание Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге.

В среду Гаагский трибунал признал генерала Ратко Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине (БиГ) в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению. На заседании Младич находился в красном галстуке с диагональными полосами, на которых было видно тиснение с буквами КПРФ и серпом и молотом.

"Это жест солидарности, который мы высоко ценим", — сказал Мельников РИА Новости.

При этом политик подчеркнул, что КПРФ оказывает политическую и практическую поддержку Младичу "давно и последовательно". "К нему неоднократно ездили представители КПРФ. Приятно получить этот знак, что он чувствует нашу поддержку в сложный момент", — отметил Мельников.

Во время конфликта на территории бывшей Югославии генерал Младич командовал армией Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Многие сербы считают Младича героем за защиту во время этнического конфликта на территории бывшей Югославии.