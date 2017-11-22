"Разъяснить ситуацию": МИД направил Франции ноту из-за задержания Керимова

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. МИД направил официальную ноту французским властям из-за задержания в Ницце российского сенатора Сулеймана Керимова. Для разъяснения ситуации внешнеполитическое ведомство также вызвало временного поверенного в делах Франции.

Дипломатический иммунитет

Накануне МИД проинформировал французских коллег о том, что у Керимова есть диппаспорт, который гарантирует ему иммунитет.

Представитель французского МИД Аньес Ромате-Эспань заявила, в свою очередь, что сенатор пользуется дипломатической неприкосновенностью только при исполнении должностных обязанностей. Определить, распространяется ли на него иммунитет в этом случае, предстоит судье.

Во французском правительстве ситуацию комментировать отказались. По словам официального представителя кабмина Кристофа Кастанера, речь идет об уголовном расследовании, информации по которой у него нет.

"Охота" на россиян

Задержание Керимова уже прокомментировали российские официальные лица. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия приложит все усилия для освобождения сенатора.

"Разумеется, здесь особое значение (имеет — ред.) — то, что Сулейман Керимов является носителем дипломатического паспорта, с коим он въезжал на территорию Франции. Поэтому энергичная работа по отстаиванию интересов Сулеймана Керимова будет продолжена", — добавил пресс-секретарь президента.

По его словам, российское диппредставительство сейчас в постоянном режиме занимается этим вопросом.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко отметила, в свою очередь, что инцидент может означать начало "охоты" за российскими представителями крупного бизнеса и государственными деятелями.

Она подчеркнула, что о предъявляемых ему претензиях со стороны правоохранительных органов Франции неизвестно. Данных о том, что его разыскивает Интерпол, также нет.

По ее словам, Совфед будет контролировать ситуацию, МИД и Генпрокуратура должны жестко потребовать соблюдения законности и незамедлительного освобождения Керимова.

Задержание Керимова

Керимова задержали накануне ночью в аэропорту Ниццы. По информации Рейтер, сенатор проходит по делу об уклонении от уплаты налогов. Как рассказали агентству в офисе прокурора, следователь намерен допросить его "в рамках расследования налоговых злоупотреблений".

Блумберг также сообщило со ссылкой на прокурора Жана-Мишеля Прэтра, что российский бизнесмен задержан по подозрению в отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества на территории Франции.

Обвинения сенатор не признает, с ним работает адвокат. Во Францию он прибыл по личным делам.

Сулейман Керимов — член Совфеда от Дагестана. Занимается бизнесом, контролирует инвестиционный холдинг "Нафта Москва". Он находится на 21-й строчке в рейтинге богатейших предпринимателей по версии журнала Forbes.