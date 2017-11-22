Борис Джонсон высказался в поддержку пожизненного приговора Младичу

ЛОНДОН, 22 ноя – РИА Новости. Лондон приветствует решение Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) приговорить к пожизненному заключению экс-командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича, заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

"Сегодняшнее решение показывает, что, как бы ни пытались те, кто творит зверства, уйти от правосудия, им это не удастся. Решение признать Ратко Младича виновным в геноциде в Сребренице не вернет тысячи жизней, но показывает, что виновных призовут к ответственности", — сказал Джонсон, чьи слова цитирует пресс-служба МИД.

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал в среду Ратко Младича виновным в военных преступлениях в ходе вооруженного конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине (БиГ) и приговорил его к пожизненному заключению. Генерал признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде мусульман в Сребренице.