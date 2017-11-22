В Казахстане в пункте приема металлолома обнаружили 46 учебных авиабомб

АЛМА-АТА, 22 ноя – РИА Новости. Сорок шесть учебных авиабомб обнаружены в одном из пунктов приема металлов в Талдыкоргане в Алма-Атинской области Казахстана, сообщила в среду пресс-служба областной полиции.

"Согласно информации, поступившей к оперативникам областного управления по борьбе с организованной преступностью, был проверен один из талдыкорганских пунктов приема цветмета, где среди железного хлама полицейские обнаружили 46 авиационных бомб", — говорится в сообщении.

Вызванные к месту происшествия саперы определили, что обнаруженные боеприпасы используются в учебных целях и предназначены для обучения летного состава.

Начато уголовное расследование по статье "Незаконное приобретение, хранение боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

В полиции отметили, что в ближайшее время обнаруженные бомбы будут вывезены на полигон для последующего уничтожения.