В Казахстане в пункте приема металлолома обнаружили 46 учебных авиабомб

АЛМА-АТА, 22 ноя – РИА Новости. Сорок шесть учебных авиабомб обнаружены в одном из пунктов приема металлов в Талдыкоргане в Алма-Атинской области Казахстана, сообщила в среду пресс-служба областной полиции.
Вызванные к месту происшествия саперы определили, что обнаруженные боеприпасы используются в учебных целях и предназначены для обучения летного состава.
Начато уголовное расследование по статье "Незаконное приобретение, хранение боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".
В полиции отметили, что в ближайшее время обнаруженные бомбы будут вывезены на полигон для последующего уничтожения.