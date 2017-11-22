Россия может урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе, заявил Эрдоган

АНКАРА, 22 ноя — РИА Новости. России под силу урегулировать нагорно-карабахский конфликт, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в среду, сообщив, что намерен обсудить эту тему в среду на встрече с президентами РФ и Ирана.

"Нагорно-карабахский конфликт – особая тема для Турции, которую Анкара не может игнорировать… Сила, которая может урегулировать этот конфликт, – Россия и ее президент Владимир Путин", — сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле на заседании комитета по экономике и торговле Организации исламского сотрудничества, его цитирует агентство Anadolu

По словам турецкого лидера, он обсуждал с Путиным тему Нагорного Карабаха в ходе предыдущей встречи в Сочи 13 ноября и по возможности вновь обсудит ее в ходе трехсторонней встречи в Сочи с президентами РФ и Ирана в среду.

"Думаю, необходим более щепетильный подход к теме возвращения пяти оккупированных районов Азербайджану, потому что с момента начала конфликта прошло уже почти 30 лет. В этой связи мы ожидаем от России особого внимания", — сказал Эрдоган.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.