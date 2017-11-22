Гаагский трибунал приговорил генерала Младича к пожизненному заключению

ГААГА, 22 ноя — РИА Новости. Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил 74-летнего генерала Ратко Младича к пожизненному заключению из-за военных преступлений в Боснии и Герцеговине.

Его признали виновным по десяти из одиннадцати пунктов, в частности в геноциде мусульман в Сребренице и захвате сотрудников ООН в 1995 году. По обвинению в геноциде боснийских мусульман и хорватов в 1992-м генерала оправдали.

На решение суда не повлияли смягчающие обстоятельства, на которые указывала защита. Речь идет о слабом здоровье Младича и его пожилом возрасте. Кроме того, адвокаты обращали внимание на то, что он оказывал помощь некоторым жертвам.

Генерал имеет право обжаловать приговор, во время оглашения которого его удалили из зала за непристойное поведение.

Младич командовал армией боснийских сербов во время вооруженного конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине. Первое обвинение со стороны международного правосудия против него было выдвинуто в июле 1995-го, спустя год Младича объявили в международный розыск.

С тех пор он скрывался, став самым разыскиваем подозреваемым военным преступником на территории бывшей Югославии. В 2011 году сербские власти арестовали его и доставили в Гаагу.

Процесс по делу Младича начался в мае 2012 года. Прокуратура обвинила его в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны.

Младич вину отрицал. Заседания суда проходили 530 дней, на них выступили более 160 свидетелей обвинения и свыше 200 свидетелей защиты.