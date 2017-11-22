Суд МТБЮ в Гааге начал оглашать приговор генералу Младичу

ГААГА, 22 ноя – РИА Новости. Судьи Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге начали оглашать приговор бывшему командующему армии боснийских сербов генералу Ратко Младичу, обвиняемому в военных преступлениях в ходе вооруженного конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине (БиГ), передает корреспондент РИА Новости.

Младич присутствует в зале суда, несмотря на ухудшившееся самочувствие. Родственники и адвокаты генерала несколько дней назад не исключали, что он может пропустить заседание по состоянию здоровья.

Сколько продлится процедура вынесения приговора, неизвестно. В марте 2016 года чтение решения по делу бывшего политического лидера боснийских сербов Радована Караджича, проходившего по схожим обвинениям и получившего 40 лет тюрьмы, продолжалось примерно 1 час и 40 минут.

Прямая трансляция заседания ведется на сайте трибунала на нескольких языках.

В среду утром у здания МТБЮ с плакатами и транспарантами собрались десятки человек – родственники и сочувствующие жертвам преступлений в БиГ, которые требуют максимального наказания для генерала.

Прокуратура МТБЮ обвинила 74-летнего генерала Младича в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах. Всего обвинительный акт содержит 11 пунктов: два пункта о геноциде, пять пунктов о преступлениях против человечности, четыре пункта о нарушении законов и обычаев войны.

Во время конфликта генерал Младич командовал армией Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ). Он 16 лет скрывался от международного правосудия, затем был арестован сербскими властями в 2011 году и выдан МТБЮ. Процесс по делу генерала Младича начался 16 мая 2012 года. Заседания суда проходили 530 дней, на них выступили 169 свидетелей обвинения и 208 свидетелей защиты. Обвинительный акт изменялся с 1995 года по 2011 четыре раза и содержит с приложениями 45 страниц. Свою вину генерал Младич не признает.