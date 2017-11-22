Экипаж сухогруза, попавшего в шторм у берегов Турции, вернется на судно

АНКАРА, 22 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Экипаж российского сухогруза "Нефтерудовоз 29М", который накануне был эвакуирован турецкой береговой охраной из-за шторма в Черном море, вернется на судно для контроля его состояния, заявил РИА Новости начальник порта Бартын Хайдар Гёкче в среду.

Ранее администрация турецкого порта заявила агентству, что корабль попал в шторм и дрейфовал в море, при этом аварии с судном не произошло, однако шестерых членов экипажа пришлось спасать. По данным администрации порта, состояние членов экипажа хорошее, они не нуждаются в помощи.

"Погода улучшилась, российский капитан с командой в ближайшие часы отправятся на свой корабль с целью контроля. Они проверят, все ли там в порядке, не набралась ли в судно вода во время шторма, нет ли опасности сесть на мель. Сами они на этом же судне в Россию отправлены не будут, поскольку готовится его буксировка в российский порт. Процесс получения разрешений на это уже запущен, документы подготовлены и переданы в соответствующие инстанции, где и рассматриваются", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что буксировка судна в Россию начнется сразу же, как будут получены разрешения, и установится подходящая для этого погода.

Ранее "Нефтерудовоз 29М" готовились отбуксировать из турецкого порта по просьбе нового собственника в Ростов-на-Дону для ремонта, так как у него закончились пятилетние квалификационные документы.