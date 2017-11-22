Опубликовано видео побега пограничника из КНДР в Южную Корею

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Командование ООН в Южной Корее опубликовало запись с камер видеонаблюдения в демилитаризированной зоне на Корейском полуострове. На кадрах видно, как вооруженный пограничник из КНДР пересек на машине военную демаркационную линию, а затем бросил автомобиль и побежал к границе.

За ним поехали другие северокорейские пограничники. Они открыли по нему огонь, но тот уже скрылся на стороне Южной Корее.

Раненого военного спасли южнокорейские солдаты. Он был госпитализирован.

Представители ООН в Южной Корее после просмотра записи пришли к выводу, что северокорейские пограничники нарушили соглашение от 1953 года.