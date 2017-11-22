В США назвали возможную причину крушения военного самолета у Окинавы

ТОКИО, 22 ноя — РИА Новости. Причиной крушения американского палубного транспортного самолета C-2 у японского острова Окинава могла стать поломка двигателя, заявил журналистам министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

По его словам, о возможной причине аварии его уведомили военные США. Силы самообороны Японии участвуют в поисковой операции, отметил он.

Ранее командование Седьмого флота военно-морских сил США сообщило, что воздушное судно американских ВМС, на борту которого находились 11 человек, потерпело крушение в Тихом океане у японского острова Окинава. Самолет направлялся на атомный авианосец "Рональд Рейган" в Филиппинском море. Команда авианосца занимается поисками находившихся на борту C-2 людей.