МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Палубный транспортный самолет С-2 американских ВМС потерпел крушение в Тихом океане у японского острова Окинава, заявило командование Седьмого флота США.

Самолет упал в воду в Филиппинском море примерно в 14.45 (8.45 мск), когда направлялся к авианосцу "Рональд Рейган". На борту находилось 11 человек — экипаж и пассажиры.

Команда авианосца и силы самообороны Японии проводят спасательную операцию. Медицинский персонал на "Рональде Рейгане" готовится оказать пострадавшим необходимую помощь.

В качестве предварительной причины крушения военные называют поломку двигателя.