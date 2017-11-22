МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Задержанный во Франции сенатор Сулейман Керимов находился в стране без дипломатического паспорта, сообщил РИА Новости источник в аппарате Совета Федерации.
Он уточнил, что диппаспорта сенаторов хранятся в специальном отделе верхней палаты.
Ранее источник в комитете Совфеда по регламенту рассказал, что Керимов был во Франции по личным делам.
Дипломаты добиваются его освобождения. МИД уже уведомил французскую сторону о том, что Керимов пользуется дипломатическим иммунитетом.
Керимов — член Совфеда от Дагестана. Занимается бизнесом, контролирует инвестиционный холдинг "Нафта Москва". Он занимает 21-ю строчку в рейтинге богатейших предпринимателей по версии журнала Forbes.