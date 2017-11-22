Задержанный Керимов находился во Франции без диппаспорта, сообщил источник

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Задержанный во Франции сенатор Сулейман Керимов находился в стране без дипломатического паспорта, сообщил РИА Новости источник в аппарате Совета Федерации.

"Дипломатический паспорт может быть выдан сенатору только в случае приказа о направлении его в служебную командировку. Такого приказа не было", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что диппаспорта сенаторов хранятся в специальном отделе верхней палаты.

Ранее источник в комитете Совфеда по регламенту рассказал, что Керимов был во Франции по личным делам.

Сенатора задержали в аэропорту Ниццы 20 ноября и доставили в полицейский участок. По одним неофициальным данным, Керимова подозревают в уклонении от уплаты налогов, по другим — в отмывании денег. По данным источника РИА Новости, сенатор обвинения не признал.

Дипломаты добиваются его освобождения. МИД уже уведомил французскую сторону о том, что Керимов пользуется дипломатическим иммунитетом.

Керимов — член Совфеда от Дагестана. Занимается бизнесом, контролирует инвестиционный холдинг "Нафта Москва". Он занимает 21-ю строчку в рейтинге богатейших предпринимателей по версии журнала Forbes.