Модель рассказала о деньгах от Вайнштейна за молчание о домогательствах

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Модель итальяно-филиппинского происхождения Амбра Баттилана Гутьеррес заявила, что в 2015 году американский продюсер Харви Вайнштейн заплатил ей миллион долларов за молчание о сексуальных домогательствах с его стороны.

По ее словам, в апреле 2015 года ей предложили 18-страничное юридическое соглашение о том, что она за миллион долларов не будет публично говорить о попытке Вайнштейна залезть рукой ей под юбку и о том, что он трогал ее грудь. Модель на тот момент плохо знала английский, а ее адвокат посоветовал ей подписать соглашение, так как это якобы было лучшим решением для нее и ее семьи.

"Я даже не понимала, что я делала со всеми этими документами. Я была сбита с толку. Мой английский был очень слабый. Все слова в том соглашении были очень трудными для понимания. Я думаю, что даже сейчас я не все могу понять", — заявила модель в интервью журналу New Yorker.

По словам женщины, в момент подписания документа сидевший напротив нее адвокат Вайнштейна задрожал, когда она взяла ручку. "Я видела, как он трясся, и поняла, насколько это серьезно. Но потом я подумала, что мне нужно поддержать маму и брата, что моя жизнь рушится, и я сделала это. В тот момент, когда я это сделала, я почувствовала, что поступила неправильно", — добавила Гутьеррес.

Как пишет издание, Вайнштейн часто прибегал к подобным соглашениям о неразглашении, чтобы уклониться от обвинений в сексуальных домогательствах, а также скрывал информацию о платежах. Иногда для этого использовался банковский счет его брата Боба. Боб Вайнштейн, в свою очередь, признался, что лично осуществлял денежные выплаты, однако не знал, что они связаны с сексуальными домогательствами брата.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в центре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.