Модель рассказала о деньгах от Вайнштейна за молчание о домогательствах

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Модель итальяно-филиппинского происхождения Амбра Баттилана Гутьеррес заявила, что в 2015 году американский продюсер Харви Вайнштейн заплатил ей миллион долларов за молчание о сексуальных домогательствах с его стороны.
"Я даже не понимала, что я делала со всеми этими документами. Я была сбита с толку. Мой английский был очень слабый. Все слова в том соглашении были очень трудными для понимания. Я думаю, что даже сейчас я не все могу понять", — заявила модель в интервью журналу New Yorker.
По словам женщины, в момент подписания документа сидевший напротив нее адвокат Вайнштейна задрожал, когда она взяла ручку. "Я видела, как он трясся, и поняла, насколько это серьезно. Но потом я подумала, что мне нужно поддержать маму и брата, что моя жизнь рушится, и я сделала это. В тот момент, когда я это сделала, я почувствовала, что поступила неправильно", — добавила Гутьеррес.
В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в центре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.