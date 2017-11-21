США уничтожили более 100 боевиков "Аш-Шабаб*" в Сомали

ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. США уничтожили более 100 боевиков при ударе по лагерю группировки "Аш-Шабаб*" в Сомали, сообщило Африканское командование ВС США (АФРИКОМ).
Операция проходила в 125 милях (около 200 километров) от Могадишо, уточнили военные.
АФРИКОМ напоминает, что "Аш-Шабаб*" заявила о лояльности террористической группировке "Аль-Каида*". Американские военные заверили, что продолжат удары по боевикам в Сомали и будут поддерживать восстановление страны.
*Запрещенные в России террористическая организация