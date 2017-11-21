Минск считает решение Киева о высылке дипломата безосновательным

МИНСК, 21 ноя — РИА Новости. Решение украинской стороны о высылке сотрудника посольства Белоруссии на Украине "абсолютно безосновательное", заявил во вторник заместитель начальника управления информации МИД Белоруссии Андрей Шупляк.

Ранее МИД Украины сообщил, что высланным из страны белорусским дипломатом является первый секретарь посольства Белоруссии в Киеве.

"Расцениваем решение украинской стороны о высылке дипломата посольства Белоруссии на Украине как абсолютно безосновательное", — говорится в комментарии представителя МИД, распространенном пресс-службой ведомства.

Он добавил, что Минск выражает "сожаление в связи с этим недружественным шагом Киева".