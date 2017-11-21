Во Львове открыли памятный знак националисту Шухевичу

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Памятный знак лидеру Украинской повстанческой армии* Роману Шухевичу открыли во Львове, сообщила во вторник пресс-служба Львовского горсовета.

"Во Львове продолжаются мероприятия по случаю четвертой годовщины Революции достоинства. Утром в парке "Вознесение" состоялось открытие памятного знака на месте укрытия главного командира УПА*, генерал-хорунжего Романа Шухевича" — говорится в сообщении.

Украина 21 ноября отмечает "День достоинства и свободы", посвященный годовщине начала акций протеста в Киеве в 2013 году ("евромайдана").

Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".

Героизация УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.