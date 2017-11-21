РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Адмирал рассказал, как нужно искать пропавшую аргентинскую подлодку

Сюжет:
Инцидент с аргентинской подлодкой (23)
15:4321.11.2017
08170
© AP Photo / Argentina NavyПодводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фотоПодводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото
© AP Photo / Argentina Navy

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Первичный поиск пропавшей подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан" необходимо продолжить с помощью магнитных обнаружителей, установленных на самолетах базовой патрульной авиации ВМС США; с улучшением погоды следует использовать средства визуального авианаблюдения для обнаружения масляных пятен и всплывшего имущества субмарины. Так считает бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006 гг.) адмирал Владимир Валуев.

Батискаф ВМС США перед отправкой из Калифорнии на поиск Аргентинской подлодки Сан-Хуан. 19 ноября 2017
© REUTERS / Courtesy Ronald Gutridge/U.S. Navy
"Глубоководный поиск": аргентинскую подлодку попробуют найти дроны ВМС США

Как сообщил ранее во вторник телеканал C5N со ссылкой на представителя ВМС Аргентины Энрике Бальби, звуки, записанные в районе возможного нахождения пропавшей 15 ноября во время межбазового перехода аргентинской дизель-электрической подводной лодки "Сан-Хуан", не относятся к этой субмарине.

Ранее Бальби сообщил, что ВМС Аргентины изучают звуки, зафиксированные двумя судами, принимающими участие в поиске, в 360 км от берега на подводном склоне, местоположение которого совпадает с предполагаемым маршрутом подлодки.

"Надо продолжить первичный поиск в определенном вероятном районе с помощью магнитных обнаружителей, установленных на самолетах базовой патрульной авиации ВМС США "Орион", а с улучшением погоды начать визуальный осмотр водной поверхности с летательных аппаратов", — заявил РИА Новости во вторник Валуев.

Подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото
© REUTERS / Armada Argentina
Российский адмирал рассказал о запасах воздуха на аргентинской субмарине
По его мнению, запасов кислорода на аргентинской субмарине может хватить примерно на десять суток.

Российский адмирал отметил, что при улучшении погоды с воздуха "можно обнаружить масляные пятна, какое-то имущество, всплывшее на поверхность моря с подводной лодки, то есть определить место затопления подлодки".

Валуев пояснил, что после завершения первичных поисковых мероприятий место нахождения субмарины уточняется с помощью специальных подводных аппаратов.

"Уточняются крен и дифферент (наклоны на борт и по килю — ред.) подлодки и определяется способ оказания ей помощи. Либо с помощью глубоководного аппарата, который присоединяется к комингс-площадке лодки для выведения на поверхность личного состава. Либо, если крен и дифферент не позволяют аппарату пристыковаться к субмарине, то до глубины 100 метров подводники могут выйти через торпедные аппараты или аварийно-спасательные люки", — сказал адмирал.

Подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины
© AP Photo / Argentina Navy
Экипаж аргентинской подводной лодки сообщал об аварии в день исчезновения
Он подчеркнул, что с глубины более 100 метров надо поднимать собственно подводную лодку — с помощью аварийно-спасательных устройств: плавучего дока, судов-подъемников, понтонов.

"Поиск подводной лодки надо продолжать однозначно. Пока есть надежда спасти людей необходимо сделать для этого все возможное", — заключил Валуев.

Ранее в понедельник ВМС Аргентины сообщили, что слабые спутниковые сигналы, полученные, вероятно, с подводной лодки "Сан-Хуан", не помогли в установлении ее местонахождения; поиск, несмотря на неблагоприятные погодные условия, будет продолжен, пока подводная лодка не будет обнаружена.

Подводная лодка Сан-Хуан ВМС Аргентины. Архивное фото
CC BY 2.0 / Juan Kulichevsky / Submarino ARA San Juan
Пропавшая аргентинская подлодка погибла, считает эксперт
Подводный корабль перестал выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили о возникшей аварии. На борту подлодки в море вышли 44 члена экипажа. Она располагала запасом кислорода на шесть суток.

Дизель-электрическая субмарина была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина — 66 метров. Скорость подводного хода — до 25 узлов.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена