Адмирал рассказал, как нужно искать пропавшую аргентинскую подлодку

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Первичный поиск пропавшей подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан" необходимо продолжить с помощью магнитных обнаружителей, установленных на самолетах базовой патрульной авиации ВМС США; с улучшением погоды следует использовать средства визуального авианаблюдения для обнаружения масляных пятен и всплывшего имущества субмарины. Так считает бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006 гг.) адмирал Владимир Валуев.

Как сообщил ранее во вторник телеканал C5N со ссылкой на представителя ВМС Аргентины Энрике Бальби, звуки, записанные в районе возможного нахождения пропавшей 15 ноября во время межбазового перехода аргентинской дизель-электрической подводной лодки "Сан-Хуан", не относятся к этой субмарине.

Ранее Бальби сообщил, что ВМС Аргентины изучают звуки, зафиксированные двумя судами, принимающими участие в поиске, в 360 км от берега на подводном склоне, местоположение которого совпадает с предполагаемым маршрутом подлодки.

"Надо продолжить первичный поиск в определенном вероятном районе с помощью магнитных обнаружителей, установленных на самолетах базовой патрульной авиации ВМС США "Орион", а с улучшением погоды начать визуальный осмотр водной поверхности с летательных аппаратов", — заявил РИА Новости во вторник Валуев.

По его мнению, запасов кислорода на аргентинской субмарине может хватить примерно на десять суток.

Российский адмирал отметил, что при улучшении погоды с воздуха "можно обнаружить масляные пятна, какое-то имущество, всплывшее на поверхность моря с подводной лодки, то есть определить место затопления подлодки".

Валуев пояснил, что после завершения первичных поисковых мероприятий место нахождения субмарины уточняется с помощью специальных подводных аппаратов.

"Уточняются крен и дифферент (наклоны на борт и по килю — ред.) подлодки и определяется способ оказания ей помощи. Либо с помощью глубоководного аппарата, который присоединяется к комингс-площадке лодки для выведения на поверхность личного состава. Либо, если крен и дифферент не позволяют аппарату пристыковаться к субмарине, то до глубины 100 метров подводники могут выйти через торпедные аппараты или аварийно-спасательные люки", — сказал адмирал.

Он подчеркнул, что с глубины более 100 метров надо поднимать собственно подводную лодку — с помощью аварийно-спасательных устройств: плавучего дока, судов-подъемников, понтонов.

"Поиск подводной лодки надо продолжать однозначно. Пока есть надежда спасти людей необходимо сделать для этого все возможное", — заключил Валуев.

Ранее в понедельник ВМС Аргентины сообщили, что слабые спутниковые сигналы, полученные, вероятно, с подводной лодки "Сан-Хуан", не помогли в установлении ее местонахождения; поиск, несмотря на неблагоприятные погодные условия, будет продолжен, пока подводная лодка не будет обнаружена.

Подводный корабль перестал выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили о возникшей аварии. На борту подлодки в море вышли 44 члена экипажа. Она располагала запасом кислорода на шесть суток.

Дизель-электрическая субмарина была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина — 66 метров. Скорость подводного хода — до 25 узлов.