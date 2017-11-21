Эксперт прокомментировал неучастие России в военной части "Фарнборо-2018"

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Запрет России выставляться на военной экспозиции британского авиасалона "Фарнборо-2018" не подорвёт её позиций на рынке вооружений, учитывая, что Военно-технического сотрудничество Москвы со странами Европы сегодня фактически заморожено, заявил во вторник РИА Новости официальный представитель Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

Ранее представитель организаторов авиасалона "Фарнборо" сообщил РИА Новости, что ограничения в отношении российских участников международного авиасалона продиктованы указаниями британской организации по контролю за экспортом (ECO) в том, что касается эмбарго ЕС на импорт оружия и военной техники в Россию и из России. При этом из-за наложенных местной администрацией ограничений в прошлом британском авиасалоне Россия также участвовала исключительно с гражданскими проектами.

"Недружественные действия администрации "Фарнборо" никоим образом не повлияют на устойчивое положение России на мировом рынке авиатехники. Мы занимаем здесь устойчивое второе место – постоянно расширяется география и стоимостные параметры поставок. Тем более, наши основные рынки сбыта военной авиатехники находятся не в Европе – это Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Латинская Америка", — сказал собеседник агентства.

Представитель ЦАМТО подчеркнул, что в результате операции ВКС РФ в Сирии сегодня в странах названных выше регионов наблюдается новый всплеск интереса к российским боевым самолетам, в частности к истребителям Су-35 и Су-30СМ, истребителям-бомбардировщикам Су-34, а также высокоточным авиационным средствам поражения.

Авиакосмический салон "Фарнборо" проводится с 1948 года на территории выставочного комплекса аэропорта Фарнборо в британском Хэмпшире. В 2014 году участие российской делегации в авиасалоне "Фарнборо" не состоялось из-за отсутствия британских виз у большой части участников из РФ. Из 17 членов делегации "Рособоронэкспорта" визы получили только пять человек, также не получили права на въезд в Великобританию представители "Роскосмоса", "Росавиации", госкорпорации "Ростех", корпорации "Иркут", РСК "МиГ", "Вертолетов России", компании "Сухой" и ряда других предприятий.