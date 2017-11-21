В кругу врагов. Белоруссия предупреждает Украину и ловит ее шпионов

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Филипп Прокудин. Между Киевом и Минском разгорелся очередной крупный скандал — на этот раз шпионский. Двадцать первого ноября представитель украинского МИД Марьяна Беца заявила, что Киев в ответ на объявление персоной нон грата киевского дипломата выслал из страны первого секретаря посольства Белоруссии на Украине. Почему Минск решил вынести сор из избы, разбиралось РИА Новости.

"Факты не предавать огласке"

Комитет государственной безопасности Белоруссии обнародовал сенсационную новость: спецслужба пресекла деятельность шпионской сети Киева на территории республики. С поличным был задержан полковник украинской военной разведки Павел Шаройко (работал под прикрытием в должности журналиста), а советника посольства Игоря Скворцова, который координировал Шаройко, объявили персоной нон грата. Кроме того, по словам контрразведчиков, шпионил на Украину за денежное вознаграждение и гражданин Белоруссии — его имя не назвали.

В пресс-релизе КГБ есть интересная деталь: о случившемся МИД республики информировал украинского посла в Минске Игоря Кизима еще 25 октября. "С учетом характера двусторонних отношений достигнута договоренность данные факты не предавать огласке", — отмечалось в сообщении. Получается, около месяца назад Минск предложил Киеву сохранить в тайне шпионскую историю ради добрососедских отношений. Однако сейчас белорусы по каким-то причинам все же решили устроить украинцам публичную порку.

Украинский посол также подтвердил, что такая договоренность между сторонами была. "Что же касается моего молчания, я искренне надеялся на то, что эта ситуация, это недоразумение разрешится", — пояснил Кизим. Вместе с тем дипломат потребовал от Минска доказательств того, что его соотечественник был задержан с поличным. И удивился заявлениям белорусского КГБ о раскрытии агентурной сети. "Почему сообщается только о задержании Павла и неназванного белоруса? Если это сеть, там должно быть много участников", — рассуждает посол.

Информацию о том, что Шаройко работал на Главное управление разведки Минобороны Украины, белорусские спецслужбы получили из открытых источников. Ранее Шаройко был пресс-секретарем украинской военной разведки. Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук, однако, сделал вывод, что это железный аргумент в пользу невиновности Шаройко. "Посылать такого "засветившегося" офицера спецслужбы агентом под прикрытием, который к тому же якобы создал в Беларуси еще и собственную агентурную сеть, это полный бред", — написал на своей странице в Facebook парламентарий.

Кроме того, появились также сообщения о задержании в Белоруссии директора украинского предприятия "Завод утяжелителей" Александра Скибы. Киев направил запрос в Минск. Однако белорусские официальные лица пока не подтвердили и не опровергли эту информацию. Связано ли задержание со шпионским скандалом, пока неизвестно.

Угроза диверсий

Впрочем, подтверждение по делу Скибы и доказательства существования шпионской сети Минск может представить позднее. Как показывает практика, в Белоруссии сначала власти делают заявления, а затем КГБ детально их обосновывает. Так было, к примеру, в марте, когда президент республики Александр Лукашенко объявил о пресечении деятельности нескольких десятков боевиков. КГБ с подробным рассказом о задержании экстремистов выступил через несколько дней.

Почему Белоруссия вообще решилась на публичный скандал? Очевидно, Минску надоел дерзкий тон украинских политиков. Только за последнюю неделю страна дважды стала адресатом неприемлемых посылов со стороны Украины. Шестнадцатого ноября известный своими националистическими взглядами депутат Киевского городского совета Игорь Мирошниченко призвал к заброске диверсионных групп в Белоруссию и введению визового режима с соседями. Он открыто заявил, что следует заняться как минимум информационными вбросами на белорусской территории. Таким образом, по мнению Мирошниченко, Киев сможет вырвать Минск "из сферы влияния России".

Буквально за день до этого вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко назвала голосование Белоруссии в ООН против украинской резолюции по правам человека в Крыму "ножом в спину". Парламентарий упрекнула соседнее государство в том, что в 2016-м Минск также не поддержал Украину во время подобного голосования.

"Позиция Белоруссии в ООН вызвала у Киева хамскую реакцию. Как обычно. У нас дипломатия не привыкла взвешивать последствия своего хамства. Если нападки на Россию — дело привычное, никто на это внимания не обращает, то в отношениях с Польшей это приводит к скандалу. Как видно, хамские манеры повлияли и на отношения с Белоруссией. Факт обнародования — ответ на реакцию Киева", — прокомментировал РИА Новости директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Эти выпады не оставили без внимания и в самой Белоруссии. Как отметил спикер МИД страны Дмитрий Мирончик, хорошо, что авторы громких заявлений "в основном политические маргиналы либо лица, не наделенные реальной властью". "Их "обличительные" откровения и подсчет "ножей в спину" адресованы украинской аудитории", — резко отреагировал он.

Врага в лице Минска Киев пытается нажить себе давно. Можно вспомнить, как украинские официальные лица отметились яркими комментариями по поводу совместных российско-белорусских учений "Запад-2017" (прошли в сентябре). Спикер Рады Андрей Парубий в преддверии мероприятий предположил, что маневры могут использовать для неких диверсионных действий против Украины. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов пошел еще дальше — он не исключил возможности вторжения российских войск с территории Белоруссии.

Осадок остался

Год назад большой скандал между Украиной и Белоруссией уже был в топе новостей. Тогда самолет авиакомпании "Белавиа", вылетевший из Киева в Минск, заставили вернуться в аэропорт Жуляны. Украинская сторона даже грозила поднять на перехват истребители. Самолет вернулся, с борта сняли известного "антимайдановца" Армена Мартиросяна, которого затем отпустили. МИД Белоруссии потребовал объяснений и направил коллегам ноту протеста. Украина стала всячески оправдываться, а разруливать ситуацию пришлось президенту Петру Порошенко. Спустя некоторое время конфликт был исчерпан. Но осадочек остался.