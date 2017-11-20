Чужой среди своих: Белоруссия подозревает украинского журналиста в шпионаже

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Шпионским скандалом между Украиной и Белоруссией может обернуться информация, озвученная в понедельник белорусским КГБ: ведомство подтвердило задержание украинского журналиста Павла Шаройко по обвинению в создании агентурной сети, а также сообщило об объявлении персона нон грата в связи с этим сотрудника посольства Украины Игоря Скорцова. КГБ Белоруссии также сообщил о задержании гражданина страны за шпионаж в пользу Украины.

Кроме того, в этот же день в СМИ появилась информация о задержании в Белоруссии гражданина Украины Александра Скибы, который, по сообщениям СМИ, является директором ПАО "Завод утяжелителей". В украинском МИД сообщили, что направили белорусской стороне ноту, чтобы прояснить ситуацию с задержанием Скибы.

Задержание журналиста

О задержании в Белоруссии украинского журналиста Шаройко сообщил в минувшую пятницу глава Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания. В свою очередь источник сообщал РИА Новости, что Шаройко был задержан сотрудниками КГБ Белоруссии во второй половине октября и содержится в СИЗО.

Уже в понедельник Комитет госбезопасности Белоруссии подтвердил задержание Шаройко по обвинению в "создании в республике агентурной сети".

"Двадцать пятого октября КГБ при проведении агентурной акции с поличным задержан кадровый сотрудник главного управления разведки министерства обороны Украины Павел Шаройко. С учетом опыта его работы в качестве руководителя пресс-службы главного управления разведки Минобороны Украины для прикрытия ему определена должность корреспондента общественной Национальной телерадиокомпании Украины", — сообщил журналистам официальный представитель ведомства Дмитрий Побяржин.

По версии белорусского КГБ, Шаройко "создал агентурную сеть из числа граждан Белоруссии, которая за денежные вознаграждения выполняла задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере". Представитель КГБ также сообщил, что в отношении Шаройко возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж", принято решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

По словам Побяржина, были получены "убедительные доказательства его (Шаройко — ред.) противоправной деятельности, наносящей вред нацинтересам Белоруссии". Так, представитель ведомства уточнил, что во время обыска у задержанного обнаружены копии разведдонесений, направленных им ранее в центр.

Как утверждают в КГБ Белоруссии, Шаройко признал, что является кадровым сотрудником разведки Украины, работающим под прикрытием.

Персона нон грата

Кроме того, в связи с делом Шаройко персона нон грата объявлен советник посольства Украины в Минске Игорь Скворцов. По версии белорусского КГБ, Скворцов координировал работу Шаройко.

"(Шаройко) подтвердил, что координацию его разведдеятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Белоруссии. За деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом, Скворцов объявлен персоной нон грата", — сказа Побяржин журналистам.

По его словам, о задержании украинского гражданина спустя несколько часов был проинформирован посол Украины в Минске.

Как сообщил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим, Скворцов покинул Минск. "Скворцов покинул Белоруссию сразу же после того, как была получена соответствующая нота из МИД Белоруссии (25 октября)", — приводит слова Кизима белорусское агентство Белапан.

Чужой среди своих

В этот же день КГБ Белоруссии сообщил еще об одном задержании в связи со шпионажем, на этот раз речь идет о гражданине республики.

"Задержан гражданин Белоруссии, осуществлявший шпионскую деятельность в интересах Украины", — сказал Побяржин.

По его словам, "белорус свою вину признал и сообщил, что по заданию украинской военной разведки за денежное вознаграждение занимался сбором и передачей информации об обороноспособности Белоруссии".

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "измена государству".

Киев отрицает

Как заявила в понедельник пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) украинского оборонного ведомства, информация о причастности Шаройко к разведывательной деятельности в Белоруссии не соответствует действительности.

"Белорусские СМИ распространили заявление официального представителя комитета государственной безопасности республики Беларусь о причастности украинского журналиста Павла Шаройко к созданию агентурной сети и ведения разведывательной деятельности на территории Республики Беларусь. Также в заявлении указано, что Павел Шаройко признался, что является сотрудником ГУР Минобороны Украины. Служба по связям с общественностью ГУР МО Украины уполномочена заявить, что изложенная в указанном заявлении информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Шаройко проходил службу в ГУР Минобороны Украины на должности начальника пресс-службы. В 2009 году он был уволен с военной службы по состоянию здоровья. После этого он работал как гражданское лицо журналистом украинских СМИ, в том числе корреспондентом на территории Белоруссии.

Посол Украины в Минске Кизим ранее заявил, что не хотел бы комментировать заявление КГБ Белоруссии о признательных показаниях Шаройко.

"Я не буду комментировать то, что признается в застенках КГБ. Не знаю, каким образом признался он там или не признался. То, что он бывший военный, ни для кого секрета не было, он работал в министерстве обороны, у него звание какое-то есть. Но я там не был, когда он что-то говорил в КГБ", — сказал посол белорусскому агентству Белапан.

По словам Кизима, интересы Шаройко по-прежнему представляет государственный адвокат. Касаясь информации о причастности к делу сотрудника дипмиссии, Кизим отметил несовпадение названия должности дипломата в версии КГБ. "Они даже не знают, как правильно называется его должность, что говорит о том, что как-то спонтанно было сделано все это дело", — добавил посол.

Еще одно задержание

В СМИ появилась информация о еще одном задержании — речь якобы идет о гражданине Украины Александре Скибе, который, по сообщениям СМИ, является директором ПАО "Завод утяжелителей". В КГБ Белоруссии эту информацию комментировать не стали, а украинский МИД сообщил, что направил белорусской стороне ноту для выяснения информации о задержании Скибы.

"Посольство обратилось в МИД Белоруссии в связи с информацией о задержании гражданина Украины собственно в этой стране, в Белоруссии. Посольство просит в ноте безотлагательно сообщить о причинах и обстоятельствах задержания, месте и условиях содержания гражданина Украины", — сообщил представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич украинскому агентству УНИАН.

По словам дипломата, другой информацией МИД Украины не располагает, ответ от белорусской стороны пока не поступал. Он уточнил, что нота внешнеполитическому ведомству Белоруссии была направлена в понедельник утром. Кирилич не смог подтвердить информацию, что задержанный гражданин является директором ПАО "Завод утяжелителей", расположенного в Константиновке Донецкой области.

Пока задержание Скибы официально не подтверждено, также не ясно, связано ли возможное задержание с делом о шпионаже.