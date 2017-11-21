Активистки Femen устроили "голый" протест у здания администрации Порошенко

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Активистки скандально известного движения Femen неподалеку от здания администрации президента Украины в Киеве устроили акцию протеста, приуроченную ко "Дню достоинства и свободы".
По данным издания, две девушки обнажили грудь на улице Банковой возле кордона силовиков, охраняющего проход во двор администрации президента, на их телах были надписи "Dream 2013 — Free" и "Real 2017 — Roshen". Акция длилась не более минуты, так как активисток задержала полиция.
"Единственным достижением "Революции достоинства" стало сказочное обогащение шоколадного президента Порошенко и его клики. Воодушевление свободой сменилось апатией народа и олигархической контрреволюцией… Femen призывает спасти достижения "Революции достоинства", оправив негодяев на свалку истории", — цитирует издание заявление Femen по поводу акции протеста.
Ранее суд в Виннице отправил под ночной домашний арест активистку Femen, которую задержали по подозрению в поджоге декоративного трамвайчика возле магазина Порошенко Roshen.