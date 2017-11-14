Активистка Femen подожгла игрушечный трамвайчик у магазина Roshen в Виннице

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости. Активистка скандально известного движения Femen подожгла декоративный трамвайный вагончик возле магазина Roshen в Виннице в знак протеста против "финансовых афер" президента Украины Петра Порошенко.

Кондитерская фабрика Roshen принадлежит Порошенко.

"Поводом для акции стали очередные разоблачения финансовых афер Петра Алексеевича (Порошенко — ред.), связанных с публикацией "райских документов", — говорится в сообщении.

Активистки Femen в Виннице сожгли декорации под магазином Roshen https://t.co/Lzbbb07j2G pic.twitter.com/GqalwIafGp — Andrey (@And_Kiev_And) 14 ноября 2017 г.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, совместно с рядом международных СМИ опубликовали ранее материалы о деятельности офшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также компании Apple и Uber. Подборка материалов, получивших название Paradise Papers, включает в себя порядка 13,4 миллиона документов, в том числе, предположительно, из юридической компании Appleby, зарегистрированной на Бермудских островах, и охватывающих период свыше 50 лет.

По данным украинских СМИ, в этих документах якобы также фигурирует офшор президента Украины Петра Порошенко. Новые данные позволили журналистам предположить, что Порошенко создал офшорную компанию не для того, чтобы передать корпорацию Roshen в "слепой траст", а чтобы минимизировать налоги. Лидер оппозиционной парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко требует заслушать в Верховной раде президента Украины Петра Порошенко, а правоохранительные органы — провести необходимое расследование.