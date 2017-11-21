На Украине рассказали подробности расследования убийства Пола Хлебникова

КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины проводит экстрадиционную проверку в отношении задержанного гражданина РФ Магомеда Дукузова, подозреваемого в причастности к убийству главного редактора российской версии журнала Forbes Пола Хлебникова, сообщил в эксклюзивном комментарии РИА Новости заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин во вторник.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что задержала в Киеве гражданина РФ, которого разыскивал Интерпол по подозрению в причастности к совершению ряда заказных убийств, в том числе главного редактора русского издания Forbes. По данным ведомства, после бегства из России задержанный входил в состав организованной преступной группировки, которая на Украине занималась вымогательством денег у частных предпринимателей.

"Проверка точно начата, меру пресечения ему должны были избрать", — сообщил Енин.

По его словам, Магомед Дукузов был под следствием СБ Украины за преступления, совершенные на Украине, но суд не продлил ему содержание под стражей в СИЗО ведомства.

"Мы (Генпрокуратура Украины – ред.) дали поручение на задержание его в рамках экстрадиции, которую требует РФ. Он причастен к убийству главреда российского Forbes, но убийство совершил не он, а его брат. Кроме этого, есть еще эпизод о заказном убийстве чиновника РФ", — уточнил Енин.

По данным издания Forbes, главный редактор российского издания журнала 41-летний Пол Хлебников был застрелен в Москве 9 июля 2004 года. По одной из версий правоохранителей, заказчиком и организатором убийства главреда считался чеченский полевой командир Хож-Ахмед Нухаев, непосредственным исполнителем был назван уроженец Чечни Казбек Дукузов.