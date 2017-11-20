В Киеве задержали фигуранта дела об убийстве Пола Хлебникова

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В Киеве задержан Магомед Дукузов, обвиняемый в причастности к убийству главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Семнадцатого ноября в Киеве задержан Дукузов Магомед, 1978 года рождения, объявленный в международный розыск по запросу российских правоохранительных органов. Он обвиняется в причастности к совершению заказных убийств на территории Москвы, в том числе убийству главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова", — приводятся слова Волк на сайте МВД РФ.

По ее словам, о факте задержания проинформированы Генпрокуратура РФ и инициатор розыска – ГУМВД по Москве.