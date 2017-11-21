В Анкаре заявили, что не будут разрывать отношения с НАТО после скандала

АНКАРА, 21 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Турция не собирается разрывать отношения с НАТО, однако скандальный инцидент на учениях альянса в Норвегии должен быть тщательно расследован, заявил пресс-секретарь президента страны Ибрагим Калын во вторник.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что организаторы учений НАТО Trident Javelin, которые прошли 8-17 ноября в Норвегии, поставили стенд с портретами "врагов", на одном из них был изображен основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк. К "врагам" был также причислен нынешний турецкий лидер. По словам Эрдогана, глава генштаба Турции сообщил ему о случившемся и сказал, что принял решение об отзыве 40 турецких военных, участвовавших в учениях НАТО. Руководство Турции поддержало это решение.

"Нет", — ответил он на вопрос корреспондента телеканала France 24, собирается ли Турция разрывать отношения с НАТО в связи с этим инцидентом.

Он добавил, что Турция несколько десятилетий является частью НАТО.

"Конечно, подобные инциденты должны быть тщательно расследованы: кто это сделал, кто разместил портрет. Сейчас мы основываемся на заявлениях НАТО. Там, полагаем, начато расследование, несколько человек уволены. Но мы хотим понять, как такое вообще могло произойти в военном альянсе и не будет ли повторения. Такие вещи неприемлемы ни к одной стране. И можно было предполагать, что подобный инцидент в отношении создателя нашего государства и ее действующего президента вызовет соответствующую реакцию", — цитирует Калына телеканал.

Он также раскритиковал США за поддержку сил самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Кроме того, Калын напомнил, что в США проживает оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, сторонники которого ведут деятельность, направленную против Турции.

Извинения за нанесенные Турции оскорбления во время учений в Норвегии дважды принес генсек НАТО Йенс Столтенберг, а глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен выразил сожаление, однако Эрдоган заявил, что считает это недостаточным.

Как заявил главный советник президента Турции Ялчын Топчу, Турция должна пересмотреть вопрос о своем членстве в НАТО, так как альянс ведет враждебную политику по отношению к Анкаре.