Рабочий во время вырубки дерева в Беловежской пуще. Архивное фото

Рабочий во время вырубки дерева в Беловежской пуще. Архивное фото

ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. Польша не считает вердиктом постановление суда ЕС по Беловежской пуще, заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский в эфире Польского радио.

Суд ЕС в понедельник пригрозил Польше штрафом в размере минимум 100 тысяч евро в день в пользу Еврокомиссии за вырубку Беловежской пущи, которую он потребовал остановить ранее, говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Это позиция суда, которую мы не собираемся игнорировать", — заявил Ващиковский. "Но это еще не есть вердикт", — отметил он.

По словам министра, в настоящее время польская сторона анализирует постановление суда.

В свою очередь министр окружающей среды Польши Ян Шишко заявил, что Польша всегда выполняет законодательство ЕС, но документ, о котором идет речь, не является автоматическим наложением штрафа.

"То, что в данный момент отображается в средствах массовой информации, пожалуй, немного не соответствует тому, что написано в постановлении", — сказал Шишко. "Нет такого правила — наказывать кого-то за несовершенный поступок", — отметил он. Глава ведомства заверил, что "до сих пор Польша всегда выполняет все то, что в соответствии с законодательством ЕС".

Вице-председатель суда ЕС в предварительном порядке запретил Польше вырубку Беловежской пущи 27 июля 2017 года на основании иска, поданного Еврокомиссией. Варшава ответила на претензии суда ЕС, отметив, что вырубаются только "угрожающие общественной безопасности", а также "мертвые и ослабленные" деревья. По данным СМИ, в документе указывается, что потери Польши из-за временного запрета вырубки могут достичь 3,2 миллиарда злотых (почти 900 миллионов долларов).

Выступая в Европарламенте 6 ноября, первый вице-председатель ЕК Франц Тиммерманс заявил, что "комиссия располагает многочисленными указаниями на то, что вырубка продолжилась и после постановления Суда ЕС от 27 июля".

Польская сторона приняла решение о санитарной вырубке части Беловежской пущи, которая не является территорией заповедника. Сообщалось, что причиной такого решения стала безуспешная борьба лесников с жуком-короедом, уничтожающим деревья.

Беловежская пуща, через которую проходит граница между Белоруссией и Польшей, является крупнейшим остатком первобытного леса в Европе. На польской территории находится Беловежский национальный парк, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.