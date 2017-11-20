Суд ЕС пригрозил Польше штрафом за вырубку Беловежской пущи

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. Суд ЕС в понедельник пригрозил Польше штрафом в размере минимум 100 тысяч евро в день в пользу Еврокомиссии за вырубку Беловежской пущи, которую он потребовал остановить ранее, говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Польша должна немедленно прекратить свои нынешние действия по обращению с лесными угодьями в Беловежской пуще, кроме исключительных случаев, когда это строго необходимо для обеспечения общественной безопасности", — сообщила пресс-служба.

В коммюнике говорится, что "если Польша будет замечена в нарушении этого распоряжения, суд обязует ее выплачивать комиссии штрафные платежи в размере минимум 100 тысяч евро в день".

В документе отмечается, что вице-председатель Суда ЕС в предварительном порядке запретил Польше вырубку Беловежской пущи 27 июля 2017 года на основании иска, поданного Еврокомиссией. Варшава ответила на претензии Суда ЕС, отметив, что вырубаются только "угрожающие общественной безопасности", а также "мертвые и ослабленные" деревья. По данным СМИ, в документе указывается, что потери Польши из-за временного запрета вырубки могут достичь 3,2 миллиарда злотых (почти 900 миллионов долларов).

Выступая в Европарламенте 6 ноября, первый вице-председатель ЕК Франц Тиммерманс заявил, что "комиссия располагает многочисленными указаниями на то, что вырубка продолжилась и после постановления Суда ЕС от 27 июля".

Польская сторона приняла решение о санитарной вырубке части Беловежской пущи, которая не является территорией заповедника. Сообщалось, что причиной такого решения стала безуспешная борьба лесников с жуком-короедом, уничтожающим деревья.

Беловежская пуща, через которую проходит граница между Белоруссией и Польшей, является крупнейшим остатком первобытного леса в Европе. На польской территории находится Беловежский национальный парк, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.