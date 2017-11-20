Суд ЕС пригрозил Польше штрафом за вырубку Беловежской пущи

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости, Владимир Добровольский. Суд ЕС в понедельник пригрозил Польше штрафом в размере минимум 100 тысяч евро в день в пользу Еврокомиссии за вырубку Беловежской пущи, которую он потребовал остановить ранее, говорится в сообщении пресс-службы суда.
В коммюнике говорится, что "если Польша будет замечена в нарушении этого распоряжения, суд обязует ее выплачивать комиссии штрафные платежи в размере минимум 100 тысяч евро в день".
В документе отмечается, что вице-председатель Суда ЕС в предварительном порядке запретил Польше вырубку Беловежской пущи 27 июля 2017 года на основании иска, поданного Еврокомиссией. Варшава ответила на претензии Суда ЕС, отметив, что вырубаются только "угрожающие общественной безопасности", а также "мертвые и ослабленные" деревья. По данным СМИ, в документе указывается, что потери Польши из-за временного запрета вырубки могут достичь 3,2 миллиарда злотых (почти 900 миллионов долларов).
Польская сторона приняла решение о санитарной вырубке части Беловежской пущи, которая не является территорией заповедника. Сообщалось, что причиной такого решения стала безуспешная борьба лесников с жуком-короедом, уничтожающим деревья.
Беловежская пуща, через которую проходит граница между Белоруссией и Польшей, является крупнейшим остатком первобытного леса в Европе. На польской территории находится Беловежский национальный парк, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.