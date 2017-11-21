Глава генштаба ВС Турции встретится с российским и иранским коллегами

АНКАРА, 21 ноя – РИА Новости. Глава генштаба ВС Турции Хулуси Акар вылетел в Сочи на встречу с российским и иранским коллегами Валерием Герасимовым и Мохаммадом Хосейном Бакери, говорится в сообщении турецкого генштаба во вторник.

"Генерал Хулуси Акар отправился в Сочи для участия в трехсторонней встрече 21 ноября с участием коллег из РФ и Ирана Валерия Герасимова и Мохаммада Хосейна Бакери", — говорится в сообщении.

Встреча президентов РФ, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани состоится 22 ноября в Сочи. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, в ходе переговоров будет обсуждаться сирийское урегулирование с учетом совместной работы в астанинском формате.