Генерал КСИР заявил о победе над ИГ* в Ираке и Сирии

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани заявил о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Ираке и Сирии, сообщает иранский телеканал Press TV.

"Мудрое руководство (Верховного лидера Ирана) аятоллы (Али) Хаменеи, сопротивление правительств Ирака и Сирии привело к разгрому ДАИШ* (арабское название ИГ* – ред.)", — приводит телеканал слова Сулеймани. Как отмечает телеканал, генерал поздравил иранского лидера с победой над ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России