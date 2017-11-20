Порошенко посетит саммит "Восточного партнерства"

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что посетит саммит "Восточного партнерства", который пройдет в Брюсселе 24 ноября.

"На днях лечу на саммит "Восточного партнерства". Приветствую принятые в среду рекомендации Европарламента по созданию модели "Восточное партнерство плюс" для Украины, Молдавии и Грузии", — заявил Порошенко в понедельник в Днепре (бывший Днепропетровск), его выступление транслировали украинские телеканалы.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на минувшей неделе выразил надежду, что члены ЕС неминуемо придут к консенсусу в вопросе упоминания в итоговой декларации встречи в верхах "28 плюс 6" в Брюсселе "европейских устремлений" государств-участников программы политического и экономического сближения с ЕС, на чем, в частности, настаивают в Киеве.

Программа "Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом шести восточных стран — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.

В носящем юридически обязывающий характер приложении к заключениям саммита ЕС в декабре 2016 года главы государств и правительств 28 стран-членов сообщества заявили, что цель ЕС заключается в "углублении отношений с Украиной". В документе подчеркивается, что соглашение об ассоциации ЕС-Украина не наделяет Украину статусом страны-кандидата на присоединение к союзу, равно как и не является обязательством предоставить ей такой статус в будущем.

Киев долгое время добивался предоставления Украине перспективы членства в ЕС. Украинская сторона настаивала на включении этой ремарки в соглашение об ассоциации, однако этого не произошло. Руководство Украины постоянно декларирует, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию является неизменным, и рассчитывает, что в будущем страна все же станет членом ЕС.

Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений. С 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли. В мае парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС ратифицировал соглашение об ассоциации, что позволило с 1 сентября запустить действие соглашения в полной мере. В конце августа президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина на данный момент не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО, и все должны это осознавать.