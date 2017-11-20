На Украине потребовали наказать осквернивших "Вечный огонь"

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционный блок" требует найти и наказать виновных в новом акте вандализма в отношении мемориала "Вечный огонь" в Киеве, говорится в заявлении партии, обнародованном в понедельник.

В понедельник стало известно, что ночью неизвестные второй раз за месяц залили "Вечный огонь" цементом и установили на нем крест. Полиция крест изъяла, ведется розыск злоумышленников.

"Новый акт вандализма на Могиле неизвестного солдата в столичном парке Славы – второй за последний месяц – стал возможен потому, что власть не предприняла надлежащих мер по охране памятника и поиску преступников. Вечный огонь – символ той истории нашей страны, которую нынешняя власть пытается отменить. Вандализм на Могиле неизвестного солдата – последствие вандализма власти в гуманитарной политике", — говорится в заявлении.

В партии требуют прекратить "войну с прошлым украинского народа" и считают, что в происходящем осквернении памятников виновата нынешняя власть, которая "погрязла в коррупции и потеряла контроль над ситуацией в стране".

Седьмого ноября неизвестные уже заливали цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве. Власти города потребовали привлечь к ответственности вандалов, правоохранители возбудили уголовное дело. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что осквернение мемориала "Вечный огонь" в столице Украины является неприемлемым кощунством.

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