В Киеве вандалы вновь залили цементом "Вечный огонь"

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости. В Киеве неизвестные вновь залили цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы, сообщил телеканал "Эспрессо".

Инцидент произошел ночью, на месте работает полиция, которая начала поиск злоумышленников.

Это уже третий за год случай вандализма по отношению "Вечному огню". В апреле неизвестные похитили бронзовые детали мемориала, а седьмого ноября неизвестные залили его цементом. Киевские власти потребовали привлечь к ответственности вандалов, полиция возбудила уголовное дело.

В партии "Оппозиционный блок" назвали инцидент "надругательством над памятью сотен тысяч освободителей украинской столицы". Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что осквернение "Вечного огня" — неприемлемое кощунство.