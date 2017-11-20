Атамбаев: Россия должна помочь Киргизии и Казахстану наладить отношения

БИШКЕК, 20 ноя – РИА Новости, Юлия Орлова. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев считает, что РФ должна помочь урегулированию ситуации между Киргизией и Казахстаном. Об этом он заявил в понедельник во время пресс-конференции, посвященной итогам своего шестилетнего управления страной.
"Как вы знаете, я недавно провел встречу со своим другом, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, и я ему откровенно сказал: если вам нужен ЕАЭС, то вам нельзя дальше наблюдать спокойно, как его разваливают", — отметил глава Киргизии, отвечая на вопрос о перспективах урегулирования ситуации между двумя странами.
На прошлой неделе Атамбаев подписал закон о денонсации соглашения с Казахстаном о помощи в рамках Евразийского экономического союза. Соглашение было подписано правительствами Киргизии и Казахстана в 2016 году. Оно предусматривало предоставление помощи Киргизии со стороны Казахстана в размере 100 миллионов долларов "в целях содействия процессам интеграции Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз".
По итогам переговоров премьеров Киргизии и Казахстана 18 октября в Астане стороны договорились обеспечить приоритетный порядок для граждан и легковых автомобилей при пересечении киргизско-казахстанской границы. Кроме того, было принято решение создать рабочую группу для подготовки совместной "дорожной карты" по актуальным вопросам экономических отношений. На ее подписание было отведено 10 дней, однако документ отправили на доработку.