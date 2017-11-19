Неизвестный попытался проникнуть в Белый дом

Сотрудники правоохранительных органов США у здания Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото

Сотрудники правоохранительных органов США у здания Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 19 ноя — РИА Новости. Секретная служба США сообщила в Twitter, что задержала нарушителя на внешнем периметре Белого дома в Вашингтоне.

"Человек пытался перепрыгнуть через велосипедное ограждение вдоль линии северного ограждения Белого дома. Он был немедленно взят под стражу", — говорится в сообщении службы, которая отвечает за охрану президента США.

В скором времени пешеходное движение в данном районе было восстановлено.

После ряда попыток проникнуть в Белый дом к обычному ограждению-решетке был добавлен внешний периметр — препятствие небольшой высоты, напоминающее ограждение для парковки велосипедов.